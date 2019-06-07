Врачам "Зенита" разрешили лечить Кокорина в СИЗО

1 Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Врачам "Зенита" разрешили лечить Кокорина в СИЗО

Уполномоченный по правам человека Татьяна Потяева заявила, что со следующей недели врачи "Зенита" смогут заняться лечением колена нападающего Александра Кокорина, который содержится в СИЗО "Бутырка".

"Врачи "Зенита" уже написали обращение (в УФСИН по Москве) по поводу того, что они готовы оказать реабилитационную помощь Кокорину. Написали, какой аппарат, подготовили документы и предоставили соответствующие сертификаты, чтобы все было по норме. В принципе, они получили разрешение приезжать и делать те реабилитационные процедуры, которые рекомендованы Александру врачом. Я думаю, что уже на следующей неделе они приступят к лечению", - приводят слова Потяевой российские СМИ.

Напомним, что Кокорин вместе со своим братом Кириллом, а также полузащитником "Краснодара" Павлом Мамаевым и другом Александром Протасовицким поучаствовал в двух драках. От их рук пострадали три человека - водитель Виталий Соловчук, чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин.

Суд приговорил братьев Кокориных к 1 году и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого - к 1 году и 5 месяцам.

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Опять эти недофутболеры.

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