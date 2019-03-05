Врачей "Зенита" пустят к Кокорину

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Врачей "Зенита" пустят к Кокорину

Врачей "Зенита" допустят в СИЗО для оказания помощи Александру Кокорину.

Как сообщил общественный наблюдатель Иван Мельников, ФСИН разрешит врачам клуба обследовать игрока, однако пока неизвестно, когда это произойдет.

Напомним, что ранее Кокорин во время одной из процедур в СИЗО получил несколько ожогов.

Напомним, что Кокорин и Павел Мамаев по последнему решению суда пробудят в СИЗО до 8 апреля.

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