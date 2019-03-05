Врачей "Зенита" пустят к Кокорину
Врачей "Зенита" допустят в СИЗО для оказания помощи Александру Кокорину.
Как сообщил общественный наблюдатель Иван Мельников, ФСИН разрешит врачам клуба обследовать игрока, однако пока неизвестно, когда это произойдет.
Напомним, что ранее Кокорин во время одной из процедур в СИЗО получил несколько ожогов.
Напомним, что Кокорин и Павел Мамаев по последнему решению суда пробудят в СИЗО до 8 апреля.
Читайте также: В сети появилось фото ожогов ноги Кокорина. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Абрамович намерен избавиться от Кепы
-
Экс-игрок ПСЖ громко высказался о перспективах Мбаппе
-
Врачей "Зенита" пустят к Кокорину
-
9
Турнир прогнозов Лиги Чемпионов: анонс 8 тура
-
"Манчестер Сити" может побить трансферный рекорд
-
Боатенг ярко высказался о заявлении Лева
-
Бердыев прокомментировал уход из команды тренера вратарей
-
Президент "Барселоны" поблагодарил покинувшего клуб воспитанника
-
1
Стали известны условия, при которых Месси сыграет в составе сборной Аргентины против Марокко
-
Тренер вратарей "Рубина" покинул клуб после 13 лет работы
-
Игрок "Реала" может перебраться в Италию
-
Витсель ярко высказался о предстоящем матче с "Тоттенхэмом" в ЛЧ
-
Абрамович и Федун попали в список 20 богатейших бизнесменов России
-
"Челси" подал апелляцию на трансферный запрет
-
Лев сделал громкое заявление о составе сборной Германии
-
Два топ-клуба Европы интересуются игроком "Рейнджерс"
-
"Ювентус" начал переговоры с Гвардиолой
-
Звезду ЦСКА вызвали в сборную Хорватии
-
Экс-игрок ЦСКА Красич объявил о завершении карьеры
-
"Локомотив" объявил новый состав совета директоров
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|18
|37
|2
|Краснодар
|18
|34
|3
|ЦСКА Москва
|18
|30
|4
|Спартак Москва
|18
|29
|5
|Локомотив Москва
|18
|29
|6
|Рубин
|18
|28
|7
|Ростов
|18
|25
|8
|Арсенал Тула
|18
|23
|9
|Ахмат
|18
|23
|10
|Динамо Москва
|18
|23
|11
|Урал
|18
|22
|12
|Оренбург
|17
|22
|13
|Крылья Советов
|17
|18
|14
|Анжи
|18
|18
|15
|Уфа
|18
|16
|16
|Енисей Красноярск
|18
|11