Врачи "Челси" спасли жизнь болельщика во время матча с "Уотфордом"

Фото твиттер "Уотфорда"

Матч 14-го тура английской Премьер-лиги между "Уотфордом" и "Челси" (1:2) прерывался из-за инцидента на трибунах стадиона.

Во время игры стало плохо одному из болельщиков - у него случился сердечный приступ.

Врачи "синих" оказали фанату помощь и спасли ему жизнь - мужчину госпитализировали в ближайшую больницу.

После вынужденной паузы футболисты вернулись на поле и возобновили матч.

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