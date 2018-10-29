Врачи "Динамо" спасли жизнь пассажирке самолёта

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Врачи "Динамо" спасли жизнь пассажирке самолёта

Врачи московского "Динамо" спасли жизнь пассажирке самолёта, следовавшего по рейсу Грозный - Москва.

Как сообщает официальный твиттер "бело-голубых", медицинские работники клуба оказали своевременную помощь женщине, которая потеряла сознание и перенесла судорожный приступ.

В итоге благодаря своевременным и чётким действиям сотрудников "Динамо" жизни пассажирки ничего не угрожает, добавили в пресс-службе.

Отметим, что врачи возвращались в столицу после матча "Ахмат" - "Динамо", который завершился нулевой ничьей.

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