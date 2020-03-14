Врачи итальянских клубов пригрозили увольнением в случае возобновления тренировок

Медицинский персонал клубов итальянской Серии А пригрозил увольнением, если команды возобновят тренировки, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, медики считают, что тренировки в общей группе увеличивают риск заражения футболистов китайским коронавирусом COVID-19.

"Руководители некоторые клубов вызывали моих коллег и обсуждали с ними возможность возобновления тренировок с понедельника. Но это недопустимо. Мы договорились все вместе подать в отставку, если тренировки будут возобновлены", - приводит слова доктора "Лацио" Иво Пульчини Radio Radio.

Напомним, что число заразившихся коронавирусом в Италии приближается к 15 тысячам.

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