Врачи "Наполи" оценили состояние Милика

Главный врач "Наполи" Альфонсо Де Никола рассказал о состоянии форварда Аркадиуша Милика.

"Возможно, физически он готов играть, но психологически - нет. Ему нужно время, чтобы почувствовать себя после повреждения. В этом вопросе нельзя спешить" - приводит слова врача Football Italia.

Напомним, что Милик восстанавливался от разрыва крестообразных связок колена.

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