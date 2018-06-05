Врачи объяснили, как сотрясение мозга повлияло на игру Кариуса в финале Лиги Чемпионов
Врачи Массачусетской больницы общего профиля, в которой проходил обследование вратарь "Ливерпуля" Лорис Кариус, подтвердили, что футболист получил сотрясение мозга в финале Лиги Чемпионов и пояснили, как травма могла повлиять на его игру.
"С разрешения Кариуса мы предоставляем информацию о его медицинской ситуации, чтобы предотвратить, по возможности, распространение неполной или ошибочной информации. Мы пришли к выводу, что Кариус получил сотрясение мозга во время матча 26 мая. Во время нашей оценки основные остаточные симптомы предполагали существование визуальной пространственной дисфункции и, вероятно, произошли сразу после сотрясения. Возможно, это повлияло на выступление Кариуса" - говорится в заявлении врачей.
Напомним, что голкипер "красных" допустил две результативных ошибки в финале ЛЧ, а его команда проиграла "Реалу" со счётом 1:3. | http://soccernews.ru
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|100
|2
|Манчестер Юнайтед
|38
|81
|3
|Тоттенхэм
|38
|77
|4
|Ливерпуль
|38
|75
|5
|Челси
|38
|70
|6
|Арсенал Лондон
|38
|63
|7
|Бернли
|38
|54
|8
|Эвертон
|38
|49
|9
|Лестер Сити
|38
|47
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|44
|11
|Кристал Пэлас
|38
|44
|12
|Борнмут
|38
|44
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|42
|14
|Уотфорд
|38
|41
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|40
|16
|Хаддерсфилд Таун
|38
|37
|17
|Саутгемптон
|38
|36
|18
|Суонси Сити
|38
|33
|19
|Сток Сити
|38
|33
|20
|Вест Бромвич Альбион
|38
|31