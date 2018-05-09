Врачи сообщили Дани Алвесу, сможет ли он сыграть на ЧМ-2018



Защитник ПСЖ Дани Алвес прошел медицинское обследование по поводу травмы, которую он получил в финале Кубка Франции с "Ле Эрбье" (2:0), сообщает ESPN US.

По сведениям издания, сроки восстановления футболиста составят до трех недель. Таким образом он сможет принять участие в матчах Чемпионата Мира-2018.

Напомним, что Бразилия стартует на мундиале 17 июня матчем со сборной Швейцарии.

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