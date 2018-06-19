Врачи участника ЧМ-2018 лечили игрока стрейч пленкой

Защитник Южной Кореи Пак Чу Хо получил травму в матче первого тура группового турнира Чемпионата Мира против Швеции (0:1).

Футболист получил повреждение и получил довольно необычное лечение. Врачи корейской национальной команды зачем-то замотали травмированную ногу игрока стрейч пленкой и унесли его на носилках.

Пока что сроки восстановления 31-летнего игрока не разглашаются.

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