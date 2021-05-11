Врачи запрещают полиции опрашивать избитого директора "Спартака" Фетисова

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Директор департамента по связям с общественностью московского "Спартака" Антон Фетисов пока не может пообщаться с представителями правоохранительных органов.

По информации Baza, врачи запрещают полицейским опрашивать менеджера, избитого в ночь с воскресенья на понедельник возле одного из столичных кафе.

По мнению медиков, состояние Фетисова пока не позволяет ему разговаривать со следователями.

Напомним, что у пострадавшего выявлены закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга и ушибленная рана подбородка.

МВД возбудило уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека".

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