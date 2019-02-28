Врачи "Зенита" могут осмотреть Кокорина в СИЗО при соблюдении определенной процедуры

Теги зенит санкт-петербургалександр кокорин

Врачи "Зенита" могут осмотреть Кокорина в СИЗО при соблюдении определенной процедуры

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева рассказала, что "Зенит" должен обратиться в Федеральную службу исполнения наказаний, чтобы клубные врачи получили разрешение на осмотр нападающего Александра Кокорина, который в данный момент содержится в СИЗО "Бутырка".

"Есть разрешение на то, чтобы зенитовские врачи пришли осмотреть Кокорина. Для этого нужно, чтобы клуб обратился во ФСИН, назвав фамилию, имя и отчества специалиста, который придет к спортсмену – и там все организуют. Александру об этом сообщили и, думаю, что он через своего адвоката передаст информацию кому надо. Теперь слово за "Зенитом".

В "Бутырке" хорошая медицинская часть, там и осмотрят. Если же появится необходимость для дополнительных действий, тогда будут принимать отдельное решение. Сейчас об этом речь не идет. Возможности сделать ему снимки и все остальное есть в СИЗО", - приводят слова Потяевой российские СМИ.

Ранее представители Кокорина неоднократно заявляли, что 28-летнему форварду грозит инвалидность из-за не доведенного до конца лечения после тяжелой травмы колена.

Напомним, что Кокорин содержится под стражей из-за избиения трех человек в Москве.

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