Вратарь "Амкара": "Неожиданно услышать о финансовых проблемах клуба"

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Вратарь "Амкара": "Неожиданно услышать о финансовых проблемах клуба"
Вратарь "Амкара" Артур Нигматуллин удивлен информацией о том, что пермский клуб может прекратить существование.

"Я сейчас в отпуске и ничего даже не слышал о словах главного тренера и генерального директора. Когда команда уходила в отпуск, никаких плохих новостей не сообщали. Всё нормально было. По тем выплатам, которые клуб должен был сделать мне, тоже никаких проблем не было. Всё платили вовремя. Сейчас неожиданно такое слышать", - приводят слова Нигматулилина российские СМИ.

Ранее генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин заявил, что клуб может не полететь на зимние сборы. 

Не пропустите: Резвухин: "Сейчас стоит вопрос даже не о том, сможет ли "Амкар" доиграть этот сезон". | http://soccernews.ru

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