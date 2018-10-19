Вратарь "Анжи" рассказал об огромных долгах клуба по зарплате



Вратарь "Анжи" Юрий Дюпин рассказал, что клуб не платит зарплату футболистам уже на протяжении трех месяцев.

"За прошлый сезон "Кубань" мне уже была должна за пять месяцев. И в "Анжи" до сих пор я ни разу зарплаты не получил. Все это длится восемь месяцев.

Много у кого из игроков "Анжи" уже были задержки по зарплате, месяца три-четыре. Когда начинали сезон, хозяин сказал: какие-то деньги появятся примерно через полтора месяца", - приводят слова Дюпина российские СМИ.

Ранее сообщалось, что футболисты "Анжи" могут не выйти на поле в матче 11-го тура чемпионата России с ЦСКА. Но затем игроки приняли решение провести матч с армейцами.

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