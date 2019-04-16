Вратарь армянского клуба умер после огнестрельного ранения в голову



Вратарь армянского клуба "Арарат-2" Мушег Гевондян ушел из жизни. Причиной смерти стало огнестрельное ранения в голову.

"Мы глубоко опечалены безвременной кончиной 23-летнего Мушега Гевондяна, футболиста ФК "Арарат". ФК "Арарат-Армения" выражает искренние соболезнования членам семьи, родственникам и друзьям Мушега Гевондяна", - говорится в Instagram клуба.

По некоторым данным, смертельное ранение голкипер получил в перестрелке в административном районе Канакер-Зейтун. В результате инцидента в больницу были доставлены еще двое мужчин.

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