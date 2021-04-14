Вратарь "Арсенала" Лено поделился мыслями о вариантах продолжения карьеры

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Вратарь "Арсенала" Лено поделился мыслями о вариантах продолжения карьерыФото: Твиттер @Bernd_Leno 
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено высказался касательного своего будущего в стане "канониров".

"Мы с клубом пока не обсуждали новый контракт. Сейчас не время вести переговоры. Я знаю, что по текущему соглашению у меня впереди два годы выступления в Лондоне, и мне всего 29 лет. Для вратаря это не возраст. Знаю, что у меня впереди еще несколько лет карьеры.

Я счастлив в "Арсенале", но я открыт к предложениям. Может быть, впереди будет новое приключение, или же я останусь в "Арсенале". Но пока никаких переговоров у меня не было", — цитирует немецкого голкипера Goal.

В текущем сезоне Лено выходил на поле в 30 матчах АПЛ, в которых пропустил 34 гола. Также на его счету 9 "сухих" встреч в турнире.

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