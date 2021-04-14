Вратарь "Арсенала" Лено поделился мыслями о вариантах продолжения карьеры
Фото: Твиттер @Bernd_Leno
Голкипер "Арсенала" Бернд Лено высказался касательного своего будущего в стане "канониров".
"Мы с клубом пока не обсуждали новый контракт. Сейчас не время вести переговоры. Я знаю, что по текущему соглашению у меня впереди два годы выступления в Лондоне, и мне всего 29 лет. Для вратаря это не возраст. Знаю, что у меня впереди еще несколько лет карьеры.
Я счастлив в "Арсенале", но я открыт к предложениям. Может быть, впереди будет новое приключение, или же я останусь в "Арсенале". Но пока никаких переговоров у меня не было", — цитирует немецкого голкипера Goal.
В текущем сезоне Лено выходил на поле в 30 матчах АПЛ, в которых пропустил 34 гола. Также на его счету 9 "сухих" встреч в турнире.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18