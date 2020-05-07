Вратарь "Аталанты" вылечился от коронавируса

Голкипер "Аталанты" Марко Спортиелло сумел побороть коронавирусную инфекцию, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Два последних теста 27-летнего футболиста показали отрицательный результат. В скором времени он сможет вернуться к тренировкам.

Стоит отметить, что на лечение голкиперу потребовалось около 1,5 месяцев.

В текущем сезоне Спортиелло пропустил 6 голов в 4 матчах.

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