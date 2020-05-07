Вратарь "Аталанты" вылечился от коронавируса

Теги аталантамарко спортиеллокоронавирус

Вратарь "Аталанты" вылечился от коронавируса

Голкипер "Аталанты" Марко Спортиелло сумел побороть коронавирусную инфекцию, об этом сообщает официальный сайт клуба.

Два последних теста 27-летнего футболиста показали отрицательный результат. В скором времени он сможет вернуться к тренировкам.

Стоит отметить, что на лечение голкиперу потребовалось около 1,5 месяцев.

В текущем сезоне Спортиелло пропустил 6 голов в 4 матчах.

Не пропустите: У игрока "Торино" обнаружен коронавирус. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России

РФС определился с позицией по возможному возобновлению чемпионата России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 25 54
4 Аталанта Аталанта 25 48
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 26 36
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 25 35
9 Парма Парма 25 35
10 Болонья Болонья 26 34
11 Сассуоло Сассуоло 25 32
12 Кальяри Кальяри 25 32
13 Фиорентина Фиорентина 26 30
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 25 27
16 Сампдория Сампдория 25 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 26 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 26 16
Полная таблица

топ-5 тегов