Вратарь "Аталанты" вылечился от коронавируса
Голкипер "Аталанты" Марко Спортиелло сумел побороть коронавирусную инфекцию, об этом сообщает официальный сайт клуба.
Два последних теста 27-летнего футболиста показали отрицательный результат. В скором времени он сможет вернуться к тренировкам.
Стоит отметить, что на лечение голкиперу потребовалось около 1,5 месяцев.
В текущем сезоне Спортиелло пропустил 6 голов в 4 матчах.
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