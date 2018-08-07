Вратарь "Атлетика" может стать самым дорогим игроком в истории футбола на своей позиции

Голкипер "Атлетика" из Бильбао Кепа Аррисабалага может стать самым дорогим игроком планеты на своей позиции, информирует AS.

Так, по сведениям издания, заинтересованность в подписании 23-летнего вратаря проявляет лондонский "Челси", который ищет замену своему стражу ворот Тибо Куртуа, вознамерившемуся сменить клубную прописку. При этом "аристократы" всерьез рассматривают вариант с выплатой за "первого номера" басков 80-ти миллионов евро, которые равняются сумме отступных за игрока.

Напомним, "Эвертон" обескуражил "Челси" трансферной стоимостью Пикфорда. | soccernews.ru