Вратарь "Атлетико" Мойя перебрался в "Реал Сосьедад"

Теги атлетико мадридреал сосьедадмигель анхель мойя

Вратарь "Атлетико" Мойя перебрался в "Реал Сосьедад"

Вратарь "Атлетико" Мигель Анхель Мойя перешел в "Реал Сосьедад".

Как сообщает официальный сайт клуба, клубы достигли принципиальной договоренности о трансфере футболиста. Стоимость сделки остается неизвестной.

Мойя заключил с "Реал Сосьедадом" соглашение до лета 2020 года.

Всего Мойя провел за "Атлетико" 67 матчей, из которых в 33 отстоял на ноль.

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