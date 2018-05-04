Вратарь "Атлетико" не пропускает в домашних матчах больше тысячи минут

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Вратарь "Атлетико" не пропускает в домашних матчах больше тысячи минут
В ответном матче 1/2 финала Лиги Европы "Атлетико" обыграл "Арсенал" со счетом 1:0 и вышел в финал турнира.

После этого матча "сухая" серия вратаря мадридского клуба Яна Облака в домашних матчах увеличилась до 1007 минут.

За это время словенец отбил 21 удар.

Ранее сообщалось, что интерес к Облаку проявляет ПСЖ.

Не пропустите: "Атлетико" - "Арсенал" - 1:0 (обзор). | http://soccernews.ru

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