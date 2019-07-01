Вратарь "Аякса" Онана определился со своим будущим

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Вратарь "Аякса" Онана определился со своим будущим

Камерунский вратарь "Аякса" Андре Онана пока не собирается менять клубную прописку.

"Я хочу играть на высоком уровне и иметь возможность прогрессировать. Мы с "Аяксом" доказали, что способны многого достичь вместе. Поэтому я намерен и в дальнейшем стремиться с командой к новым успехам", - приводит слова 23-летнего футболиста Voetbal International.

Контракт Онаны с "Аяксом" рассчитан до 2022 года. В минувшем сезоне он провёл 55 матчей во всех турнирах и пропустил 45 голов.

Ранее сообщалось об интересе к голкиперу со стороны "Барселоны", ПСЖ, "Манчестер Юнайтед", "Тоттенхэма" и "Арсенала".

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