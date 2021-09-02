Вратарь "Аякса" Онана выбрал новый клуб
Голкипер "Аякса" Андре Онана решил продолжить карьеру в итальянской Серии А, утверждает журналист Николо Скира.
По его информации, футболист следующим летом присоединится к "Интеру" на правах свободного агента.
Напомним, что с февраля Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга, которая завершится в ноябре.
Ожидается, что камерунец, на которого также претендовал "Лион", заключит с "нерадзурри" четырёхлетний контракт.
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|Парма
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|26
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|Сассуоло
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|27
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