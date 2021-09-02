Вратарь "Аякса" Онана выбрал новый клуб

Фото инстаграм Андре Онаны

Голкипер "Аякса" Андре Онана решил продолжить карьеру в итальянской Серии А, утверждает журналист Николо Скира.

По его информации, футболист следующим летом присоединится к "Интеру" на правах свободного агента.

Напомним, что с февраля Онана отбывает дисквалификацию за употребление допинга, которая завершится в ноябре.

Ожидается, что камерунец, на которого также претендовал "Лион", заключит с "нерадзурри" четырёхлетний контракт.

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