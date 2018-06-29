Вратарь "Барселоны" хочет сменить клуб

Теги барселонаяспер силлессен

Вратарь "Барселоны" хочет сменить клуб

Голландский вратарь "Барселоны" Яспер Силлессен принял решение перейти в другой клуб, сообщает Sport.es.

По сведениям издания, голкипер устал быть дублером Марка-Андре тер Штегена и хочет получать регулярную игровую практику. Каталонский клуб готов расстаться с голландцем за 30 миллионов евро. Интерес к нему проявляет "Ливерпуль".

В минувшем сезоне 29-летний Силллессен провел за "Барселону" 11 матчей и пропустил 3 мяча.

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