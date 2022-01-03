Вратарь "Барселоны" Нето попросил отпустить его в Бразилию

Теги барселонанетофламенготрансферы

Вратарь "Барселоны" Нето попросил отпустить его в Бразилию

Фото инстаграм Нето

Голкипер "Барселоны" Нето хочет сменить команду, утверждает El Nacional.

По информации источника, 32-летний футболист попросил каталонский клуб отпустить его в Бразилию.

Интерес к вратарю "сине-гранатовых" проявляет "Фламенго".

32-летний Нето в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 2 матча и пропустил 3 гола. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

Не пропустите: Два футболиста "Барселоны" вылечились от коронавируса. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"

Ферран Торрес прокомментировал свой переход в "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Фламенго Фламенго 38 90
2 Сантос Сантос 38 74
3 Палмейрас Палмейрас 38 74
4 Гремио Гремио 38 65
5 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 64
6 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 63
7 Интернасьонал Интернасьонал 38 57
8 Коринтианс Коринтианс 38 56
9 Форталеза Форталеза 38 53
10 Гоияс Гоияс 38 52
11 Байя Байя 38 49
12 Васко да Гама Васко да Гама 38 49
13 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 48
14 Флуминенсе Флуминенсе 38 46
15 Ботафого Ботафого 38 43
16 Сеара Сеара 38 39
17 Крузейро Крузейро 38 36
18 КСА КСА 38 32
19 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 32
20 Аваи Аваи 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов