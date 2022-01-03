Вратарь "Барселоны" Нето попросил отпустить его в Бразилию

Фото инстаграм Нето

Голкипер "Барселоны" Нето хочет сменить команду, утверждает El Nacional.

По информации источника, 32-летний футболист попросил каталонский клуб отпустить его в Бразилию.

Интерес к вратарю "сине-гранатовых" проявляет "Фламенго".

32-летний Нето в текущем сезоне сыграл за "Барсу" 2 матча и пропустил 3 гола. Его рыночная стоимость - 4 миллиона евро.

Не пропустите: Два футболиста "Барселоны" вылечились от коронавируса. | http://soccernews.ru