Вратарь "Барселоны" перешел в "Галатасарай"
Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен
Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе вратаря Иньяки Пеньи в "Галатасарай".
Турецкий клуб арендовал голкипера сроком на полгода без права последующего выкупа.
22-летний Пенья является воспитанником "Барселоны". За первую команду каталонского клуба он не провел ни одного матча. Обладатель Кубка Испании, победитель Юношеской лиги УЕФА. Сыграл один матч за молодежную сборную Испании.
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