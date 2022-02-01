Вратарь "Барселоны" перешел в "Галатасарай"

Фото: твиттер "Барселоны"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Барселоны" на официальном сайте объявила о переходе вратаря Иньяки Пеньи в "Галатасарай".

Турецкий клуб арендовал голкипера сроком на полгода без права последующего выкупа.

22-летний Пенья является воспитанником "Барселоны". За первую команду каталонского клуба он не провел ни одного матча. Обладатель Кубка Испании, победитель Юношеской лиги УЕФА. Сыграл один матч за молодежную сборную Испании.

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