Вратарь "Баварии" хочет покинуть команду. Он перешел в клуб прошлым летом
Вратарь мюнхенской "Баварии" Александр Нюбель намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Bild.
По сведениям издания, голкипер намерен получать регулярную игровую практику, а сейчас он практически не выходит на поле, так как проигрывает конкуренцию основному вратарю Мануэлю Нойеру.
24-летний Нюбель перешел в "Баварию" летом 2020 года из "Шальке" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел два матча и пропустил один гол. Его контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2025 года.
Не пропустите: Кулибали не нужен "Баварии". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Названы ориентировочные сроки возвращения Кокорина
-
Шесть топ-клубов поборются за хавбека менхенгладбахской "Боруссии" Нойхауса
-
Вратарь "Баварии" хочет покинуть команду. Он перешел в клуб прошлым летом
-
Жена Карпина высказалась о гипотетическом возвращении тренера в "Спартак"
-
В "Боруссии" сообщили о состоянии Холанда, который получил травму в матче с "Баварией"
-
Кроос рассказал, где хочет завершить карьеру
-
Сульшер уговаривает Холанда перейти в "Манчестер Юнайтед"
-
Защитник "Манчестер Юнайтед" Линделеф купил шикарный электромобиль (фото)
-
Карпин оценил игру "Ростова" в матче с "Сочи"
-
Левандовски установил рекорд Бундеслиги по числу голов в ворота дортмундской "Боруссии"
-
Главные новости дня: 6 марта
-
ПСЖ разгромил "Брест" и вышел в 1/8 финала Кубка Франции
-
"Лестер" вырвал победу над "Брайтоном" и вышел на второе место АПЛ
-
"Барселона" на классе разобралась с "Осасуной"
-
Дубль Мораты помог "Ювентусу" обыграть "Лацио"
-
"Манчестер Сити" интересуется хавбеком "Ювентуса"
-
Лёв может вернуть Мюллера, Хуммельса и Боатенга в сборную Германии
-
Анчелотти сделал выбор между Месси и Роналду
-
"Пидорас судья оторвал голову": Президент "Олимпика" обматерил главу комитета арбитров после матча с "Шахтером"
-
"Боруссия" теряет Холанда
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20