Вратарь "Баварии" хочет покинуть команду. Он перешел в клуб прошлым летом

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Вратарь "Баварии" хочет покинуть команду. Он перешел в клуб прошлым летом

Вратарь мюнхенской "Баварии" Александр Нюбель намерен сменить клуб в летнее трансферное окно, сообщает Bild.

По сведениям издания, голкипер намерен получать регулярную игровую практику, а сейчас он практически не выходит на поле, так как проигрывает конкуренцию основному вратарю Мануэлю Нойеру.

24-летний Нюбель перешел в "Баварию" летом 2020 года из "Шальке" на правах свободного агента. В нынешнем сезоне он провел два матча и пропустил один гол. Его контракт с мюнхенским клубом действует до лета 2025 года.

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