Вратарь "Баварии" Мануэль Нойер закрутил роман с 19-летней студенткой



Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер вступил в отношения с 19-летней студенткой Аникой Биссел, сообщает Bild.

По сведениям издания, девушка уже переехала жить к голкиперу и он представил ее своей матери. Аника является спортсменкой и играет в гандбол во второй лиге Германии.

Стоит отметить, что всего четыре месяца назад Нойер развелся с 27-летней супругой Ниной, с которой он состоял в браке около двух лет.

В нынешнем сезоне 34-летний Нойер провел за "Баварию" 37 матчей во всех турнирах и пропустил 38 голов.

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