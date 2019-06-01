Вратарь "Баварии" Ульрайх получил дебютный вызов в сборную Германии
Тренерский штаб сборной Германии вызвал для подготовки к матчам с Беларусью и Эстонией вратаря "Баварии" Свена Ульрайха.
Это дебютный вызов в национальную команду для 30-летнего голкипера. Он заменил получившего травму Бернда Лено.
В текущем сезоне Ульрайх сыграл за "Баварию" 12 матчей и пропустил 16 голов.
Сборная Германии 8 июня сыграет с Беларусью, а 11 июня - с Эстонией. Оба матча пройдут в рамках квалификации Евро-2020.
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|Шальке
|34
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|32
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