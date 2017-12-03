Вратарь "Беневенто": "Как забил гол? Я закрыл глаза и прыгнул"
Вратарь "Беневенто" Альберто Бриньоли прокомментировал свой гол, который спас его команду от поражения в матче 15-го тура чемпионата Италии против "Милана" (2:2).
"Мне сложно это описать. Я просто пошел в штрафную и надеялся на чудо. Я рад за наших фанатов, игроков и президента клуба. Не хочу говорить только о себе, так как это было бы слишком эгоистично. Шла 95-я минута и нам было нечего терять. Я пошел в штрафную, закрыл глаза и прыгнул. Это был прыжок вратаря, а не нападающего. Было бы ужасно проиграть еще и в этом матче, так как мы ранее уступали из-за пропущенных голов во вторых тайма. Сегодня мы не заслуживали поражения", - цитирует Sky Sport Italia Бриньоли.
Видео: Гол Бриньоли на 95-й минуте.
لاااااااااااا حارس بنفينتو يسجل التعادل الدقيقة 95 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! غير معقووووووووووول pic.twitter.com/qvZPt5v0t9— Tvacm (@TVACM1) 3 декабря 2017 г.
Напомним, что эта ничья прервала 14-матчевую серию "Беневенто" из поражений.
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