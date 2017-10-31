Вратарь "Бенфики" Свилар стал самым молодым автором автогола в Лиге Чемпионов

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Вратарь "Бенфики" Свилар стал самым молодым автором автогола в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" играет с "Бенфикой".

Счет был открыт в компенсированное время первой половины матча.

Сербский хавбек английского клуба Неманья Матич мощно пробил издали и попал в штангу. Мяч после этого отскочил в спину вратаря "Бенфики" Миле Свилару и влетел в ворота. Гол был засчитан в качестве автогола голкипера португальцев.

Таким образом Свилар в возрасте 18 лет и 65 дней стал самым молодым автором автогола в истории Лиги Чемпионов.

Не пропустите: 18-летний Свилар стал самым молодым вратарем, отразившим пенальти в Лиге Чемпионов. | http://soccernews.ru

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