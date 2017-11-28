Вратарь "Бешикташа": "Надеюсь, что Пепе сможет переманить в наш клуб Роналду"



Вратарь "Бешикташа" Фабрисио рассказал, что он хотел бы видеть в своей команде звездных футболистов.

"Летом к нам пришел Пепе. Он является классным игроком, который показывает свой класс на поле и за его пределами. Здорово, что у нас есть такой партнер по команде. Благодаря его переходу рухнул стереотип о том, что переход в "Бешикташ" это шаг назад. Надеюсь, Пепе переманит в наш клуб Роналду и других звездных игроков", - цитирует Фабрисио Sporx.

Ранее Пепе уже говорил, что хотел бы видеть в своей команде 32-летнего Роналду.

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