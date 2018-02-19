Вратарь "Боруссии" Бюрки установил рекорд Бундеслиги

Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки блестяще провёл матч 23-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской "Боруссии".

В этом поединке страж ворот "шмелей" сделал 11 сейвов, что является рекордом текущего сезона Бундеслиги - ни один другой голкипер не спасал столько раз свою команду в одной игре.

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