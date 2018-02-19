Вратарь "Боруссии" Бюрки установил рекорд Бундеслиги

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Вратарь "Боруссии" Бюрки установил рекорд Бундеслиги

Вратарь дортмундской "Боруссии" Роман Бюрки блестяще провёл матч 23-го тура чемпионата Германии против менхенгладбахской "Боруссии".

В этом поединке страж ворот "шмелей" сделал 11 сейвов, что является рекордом текущего сезона Бундеслиги - ни один другой голкипер не спасал столько раз свою команду в одной игре.

Не пропустите: Штегер стал первым тренером в истории дортмундской "Боруссии", не проигравшим ни разу в первых восьми матчах Бундеслиги. | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Боруссия Дортмунд 23 40
3 Айнтрахт Франкфурт 23 39
4 Байер Леверкузен 23 38
5 РБ Лейпциг 23 38
6 Шальке 23 37
7 Ганновер 96 23 32
8 Аугсбург 23 31
9 Хоффенхайм 23 31
10 Боруссия Менхенгладбах 23 31
11 Герта 23 30
12 Фрайбург 23 28
13 Штутгарт 23 27
14 Вольфсбург 23 24
15 Вердер Бремен 23 23
16 Майнц 05 23 23
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18 Кельн 23 14
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