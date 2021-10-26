Вратарь "Буде-Глимт" Хайкин высказался о вызове в сборную России
Фото: инстаграм Никиты Хайкина/Автор неизвестен
Российский вратарь норвежского клуба "Буде-Глимт" Никита Хайкин поделился мнением о своем попадании в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира 2022 года.
"Мне Виталий Витальевич Кафанов сегодня утром набрал и предупредил, так что это не было сюрпризом. Поэтому я был в курсе. Стал ли звонок сюрпризом? Не думаю об этом, а просто делаю свою работу. Выхожу на каждый матч и показываю свой уровень. Безусловно, попасть в сборную — это была одна из моих целей. Хотя это расширенный список, тем не менее мне приятно, что за мной следят", - приводит слова Хайкина "Матч ТВ".
26-летний Хайкин занимался в академиях московского "Динамо", "Челси", "Портсмута" и "Рединга". За "Буде-Глимт" выступает с 2019 года. В нынешнем сезоне он провел 34 матча и пропустил 31 гол. Сыграл два матча за молодежную сборную России и пропустил один гол.
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