Вратарь "Челси" хочет перейти в испанский клуб

Теги челсивилли кабальеро

Вратарь "Челси" хочет перейти в испанский клуб

Вратарь лондонского "Челси" Вилли Кабальеро заявил о желании вернуться в Испанию.

"Возвращение в Аргентину не входит в мои планы, потому что сейчас я больше чувствую себя европейским футболистом. Мне 38, но я в хорошей форме и чувствую силы для продолжения карьеры на высоком уровне», - цитирует Кабальеро AS.

Аргентинский страж ворот играл за испанские клубы на протяжении 10 лет - сначала он выступал за "Эльче" (2004-2011), а затем за "Малагу" (2011-2014).

Контракт Кабальеро с "Челси" истекает следующим летом. Цвета "синих" он защищает с 2017 года.

Не пропустите: "Челси" потерял Рюдигера ещё на три недели. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США

Финал Лиги Чемпионов 2024 года может пройти в США

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 11 31
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 11 25
3 Лестер Сити Лестер Сити 11 23
4 Челси Челси 11 23
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 11 17
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 11 16
7 Борнмут Борнмут 11 16
8 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 11 15
10 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 11 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 11 13
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 11 13
13 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 11 13
14 Бернли Бернли 11 12
15 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 11 12
16 Астон Вилла Астон Вилла 11 11
17 Эвертон Эвертон 11 11
18 Уотфорд Уотфорд 12 8
19 Саутгемптон Саутгемптон 11 8
20 Норвич Сити Норвич Сити 12 7
Полная таблица

топ-5 тегов