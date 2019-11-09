Вратарь "Челси" хочет перейти в испанский клуб
Вратарь лондонского "Челси" Вилли Кабальеро заявил о желании вернуться в Испанию.
"Возвращение в Аргентину не входит в мои планы, потому что сейчас я больше чувствую себя европейским футболистом. Мне 38, но я в хорошей форме и чувствую силы для продолжения карьеры на высоком уровне», - цитирует Кабальеро AS.
Аргентинский страж ворот играл за испанские клубы на протяжении 10 лет - сначала он выступал за "Эльче" (2004-2011), а затем за "Малагу" (2011-2014).
Контракт Кабальеро с "Челси" истекает следующим летом. Цвета "синих" он защищает с 2017 года.
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Стало известно возможное время проведения Эль Класико в декабре
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|11
|23
|4
|Челси
|11
|23
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|11
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Тоттенхэм
|11
|13
|12
|Вулверхэмптон
|11
|13
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|11
|11
|18
|Уотфорд
|12
|8
|19
|Саутгемптон
|11
|8
|20
|Норвич Сити
|12
|7