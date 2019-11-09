Вратарь "Челси" хочет перейти в испанский клуб

Вратарь лондонского "Челси" Вилли Кабальеро заявил о желании вернуться в Испанию.

"Возвращение в Аргентину не входит в мои планы, потому что сейчас я больше чувствую себя европейским футболистом. Мне 38, но я в хорошей форме и чувствую силы для продолжения карьеры на высоком уровне», - цитирует Кабальеро AS.

Аргентинский страж ворот играл за испанские клубы на протяжении 10 лет - сначала он выступал за "Эльче" (2004-2011), а затем за "Малагу" (2011-2014).

Контракт Кабальеро с "Челси" истекает следующим летом. Цвета "синих" он защищает с 2017 года.

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