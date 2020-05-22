Вратарь "Челси" Кепа заинтересовал клуб Примеры

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Вратарь "Челси" Кепа заинтересовал клуб Примеры

Голкипер лондонского "Челси" Кепа Аррисабалага может летом вернуться в Испанию.

По информации Mundo Deportivo, в аренде 25-летнего стража ворот заинтересована "Валенсия".

"Летучие мыши" считают Кепу идеальной заменой для Яспера Силлессена, который разочаровал своей игрой в текущем сезоне.

Два года назад "Челси" купил испанца за 80 миллионов евро, заключив с ним контракт до 2025 года.

В этом сезоне вратарь пропустил 43 гола в 33 матчах. Его рыночная стоимость – 32 миллиона евро.

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