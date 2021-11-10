Вратарь "Челси" Менди высказался о не попадании в число претендентов на "Золотой мяч"

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Вратарь "Челси" Менди высказался о не попадании в число претендентов на "Золотой мяч"

Фото: инстаграм Эдуара Менди/Автор неизвестен

Сенегальский вратарь лондонского "Челси" Эдуар Менди прокомментировал свое не включение в расширенный список претендентов на "Золотой мяч".

"Данный факт мотивирует меня работать еще больше. Хотя один вопрос меня волнует. Обсуждали бы мы этот вопрос, если бы я сыграл за сборную Франции на чемпионате Европы?" - приводит слова Менди Daily Mail.

В нынешнем сезоне 29-летний Менди провел за "Челси" 15 матчей во всех турнирах и пропустил шесть голов. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

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