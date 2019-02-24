Вратарь "Челси" шокировал весь мир перед серией пенальти с "Манчестер Сити"

Теги челсиманчестер ситикепа аррисабалагамаурицио сарри

Вратарь "Челси" шокировал весь мир перед серией пенальти с "Манчестер Сити"

Испанский вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отказался покинуть поле в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити" (0:0, по пенальти 3:4), несмотря на то, что его хотел заменить главный тренер Маурицио Сарри.

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ОТЧЕТ О МАТЧЕ

Инцидент произошел на 120-й минуте матча. Кепа получил повреждение и Сарри хотел выпустить вместо него Вилли Кабальеро. Но Кепа не ушел с поля, чем привел наставника в бешенство. В итоге Сарри сначала покинул скамейку, но затем вернулся.

После матча Сарри хотел поговорить с Кепой, но ему не позволил это сделать защитник "Челси" Антонио Рюдигер.

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