Вратарь "Челси" шокировал весь мир перед серией пенальти с "Манчестер Сити"

Испанский вратарь "Челси" Кепа Аррисабалага отказался покинуть поле в финале Кубка Лиги с "Манчестер Сити" (0:0, по пенальти 3:4), несмотря на то, что его хотел заменить главный тренер Маурицио Сарри.

ЧЕЛСИ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: ОТЧЕТ О МАТЧЕ

Инцидент произошел на 120-й минуте матча. Кепа получил повреждение и Сарри хотел выпустить вместо него Вилли Кабальеро. Но Кепа не ушел с поля, чем привел наставника в бешенство. В итоге Сарри сначала покинул скамейку, но затем вернулся.

После матча Сарри хотел поговорить с Кепой, но ему не позволил это сделать защитник "Челси" Антонио Рюдигер.

This is unbelievable!



⛔ Kepa refuses to be substituted



Sarri loses his cool, throws a bottle and storms off down the tunnel!



Have you ever seen anything like this in a cup final before?!? pic.twitter.com/uypwckJvhH