Вратарь ЦСКА может перейти в топ-чемпионат

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Вратарь ЦСКА может перейти в топ-чемпионатФото: инстаграм Помазуна/Автор неизвестен

Как сообщает Sport24, голкипер ЦСКА Илья Помазун может продолжить карьеру в одном из топ-чемпионат Европы.

"У Ильи есть предложения из-за рубежа, которые могут быть оформлены в ближайшее время. В нем заинтересованы три клуба из Ла Лиги и четыре из французской Лиги 1. Илья хочет попробовать свои силы в Европе, он готов пойти на снижение зарплаты", — заявил источник, знакомый с ситуацией.

Отмечается, что руководство ЦСКА понимает, что вратарь такого потенциала должен получать больше игровой практики, поэтому не будет препятствовать уходу игрока.

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