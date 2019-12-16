Вратарь детской команды "Фламенго" сделал 7 сейвов подряд (видео)

Вратарь детской команды "Фламенго" стал героем, не позволив сопернику забить гол в, казалось бы, безнадёжной ситуации.

Юный голкипер сначала отразил пенальти, а затем отбил ещё шесть ударов подряд с близкого расстояния. Смотрите, как это было!

Вратарь совершил свой подвиг не в рядовом матче, а в финале турнира, что принесло "Фламенго" победу в нём.

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