Вратарь "Динамо" хочет сыграть на ЧМ-2018



Вратарь московского "Динамо" Антон Шунин заявил, что он рассчитывает вернуться в сборную России и сыграть на Чемпионате Мира-2018.

"Попасть в национальную команду — не мечта, а задача. Как и любой другой игрок, я хочу играть за сборную своей страны, тем более на домашнем чемпионате мира. Очень надеюсь, что у меня будет такой шанс. По крайней мере я сделаю для этого все, а дальше уже будет решать тренер. Все зависит только от игры. От того, как каждый из футболистов проявляет себя. В сборную России вызывают только сильнейших", - приводят слова Шунина российские СМИ.

Стоит отметить, что голкипер ранее вызывался в сборную России в 2011 году и провел за нее 1 матч.

В этом сезоне 31-летний Шунин сыграл за "Динамо" 24 матча и пропустил 23 гола.

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