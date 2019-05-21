Вратарь "Динамо" может перейти в европейский клуб

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Вратарь "Динамо" может перейти в европейский клуб

Чешский клуб "Дукла" проявляет интерес к вратарю московского "Динамо" Ивану Зирикову, сообщают российские СМИ.

По сведениям источника, представители чешского клуба заметили голкипера во время матчей молодежной сборной России. Контракт Зирикова с "Динамо" истекает летом, поэтому он может достаться чехам бесплатно.

21-летний Зириков является воспитанником "Динамо". В нынешнем сезоне он провел 14 матчей в молодежном чемпионате России и пропустил 17 голов. 

Стоит отметить, что "Дукла" вылетала из высшего дивизиона чемпионата Чехии по итогам этого сезона.

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