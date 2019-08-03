Вратарь "Динамо" показал травму, которую нанес ему форвард "Спартака" Понсе

Теги спартак москвадинамо москваантон шунинэсекиэль понсетравмы

Вратарь "Динамо" показал травму, которую нанес ему форвард "Спартака" Понсе

Вратарь "Динамо" Антон Шунин получил повреждение груди в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0).

На 35-й минуте ногой в грудь Шунину попал аргентинский нападающий "красно-белых" Эсекиэль Понсе. За эти действия форвард "красно-белых" получил красную карточку. Ожидается, что футболист будет наказан дисквалификацией на несколько матчей.

22-летний Понсе перешел в "Спартак" из "Ромы" за три миллиона евро. В составе российского клуба он провел четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями, но получил две желтые и одну красную карточку.

Не пропустите: Кононов высказался об удалении Понсе в матче с "Динамо". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

Гол Дзюбы на 91-й минуте спас "Зенит" от поражения в матче с "Краснодаром"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 3 9
2 Ростов Ростов 4 8
3 Урал Урал 4 7
4 Рубин Рубин 3 7
5 Локомотив Москва Локомотив Москва 4 7
6 Краснодар Краснодар 3 6
7 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3 6
8 Динамо Москва Динамо Москва 4 5
9 Спартак Москва Спартак Москва 4 5
10 Арсенал Тула Арсенал Тула 3 4
11 Уфа Уфа 3 3
12 Тамбов Тамбов 3 3
13 Ахмат Ахмат 3 3
14 Крылья Советов Крылья Советов 4 3
15 Оренбург Оренбург 3 0
16 Динамо Санкт-Петербург Динамо Санкт-Петербург 3 0
Полная таблица

топ-5 тегов