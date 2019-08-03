Вратарь "Динамо" показал травму, которую нанес ему форвард "Спартака" Понсе

Вратарь "Динамо" Антон Шунин получил повреждение груди в матче 4-го тура чемпионата России со "Спартаком" (0:0).

На 35-й минуте ногой в грудь Шунину попал аргентинский нападающий "красно-белых" Эсекиэль Понсе. За эти действия форвард "красно-белых" получил красную карточку. Ожидается, что футболист будет наказан дисквалификацией на несколько матчей.

22-летний Понсе перешел в "Спартак" из "Ромы" за три миллиона евро. В составе российского клуба он провел четыре матча во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями, но получил две желтые и одну красную карточку.

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