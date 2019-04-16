Вратарь "Эмполи" Дронговски установил рекорд Серии А по числу сейвов в одном матче

Теги эмполиаталантабартломей дронговскистатистика

Вратарь "Эмполи" Дронговски установил рекорд Серии А по числу сейвов в одном матче

Вратарь "Эмполи" Бартломей Дронговски вписал своё имя в историю Серии А.

Польский голкипер оставил свои ворота в неприкосновенности в матче 32-го тура чемпионата Италии против "Аталанты".

В этой игре 21-летний футболист совершил 17 сейвов.

Как сообщает Opta, это новый рекорд турнира по числу спасений собственных ворот в одном поединке.

Стоит отметить, что во внимание брались показатели, начиная с сезона 2004/05. Ранее подобная статистика не велась.

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