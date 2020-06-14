Вратарь "Галатасарая" получил жуткую травму в матче чемпионата Турции
Уругвайский вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера серьезно травмировался в матче 27-го тура чемпионата Турции с "Ризеспором" (сейчас счет 0:2, идет 2-й тайм).
В середине первого тайма в голкипера врезался чешский нападающий соперника Милан Шкода. Муслеру экстренно госпитализировали. В больнице у него диагностировали двойной перелом стопы.
Muslera, bu pozisyonda sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.— GS Goller (@goller_gs) June 14, 2020
Ana hesap: @gsgoller pic.twitter.com/uaC0LL5K1G
Скорее всего, уругваец выбыл из строя на несколько месяцев и вернется в строй только в следующем сезоне.
В нынешнем сезоне 33-летний Муслера провел за "Галатасарай" 34 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|27
|56
|2
|Истанбул ББ
|27
|56
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|27
|44
|6
|Аланьяспор
|27
|43
|7
|Фенербахче
|27
|43
|8
|Гёзтепе АС Измир
|27
|37
|9
|Антальяспор
|27
|33
|10
|Газиантеп ББ
|26
|32
|11
|Денизлиспор
|26
|31
|12
|Генчлербирлиги
|27
|31
|13
|Касимпаса
|27
|29
|14
|Коньяспор
|27
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|27
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|27
|22