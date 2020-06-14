Вратарь "Галатасарая" получил жуткую травму в матче чемпионата Турции

Уругвайский вратарь "Галатасарая" Фернандо Муслера серьезно травмировался в матче 27-го тура чемпионата Турции с "Ризеспором" (сейчас счет 0:2, идет 2-й тайм).

В середине первого тайма в голкипера врезался чешский нападающий соперника Милан Шкода. Муслеру экстренно госпитализировали. В больнице у него диагностировали двойной перелом стопы.

Muslera, bu pozisyonda sakatlandı ve oyundan çıkmak zorunda kaldı.



Ana hesap: @gsgoller pic.twitter.com/uaC0LL5K1G — GS Goller (@goller_gs) June 14, 2020

Скорее всего, уругваец выбыл из строя на несколько месяцев и вернется в строй только в следующем сезоне.

В нынешнем сезоне 33-летний Муслера провел за "Галатасарай" 34 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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