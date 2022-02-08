Вратарь "Гремио" Грандо может продолжить карьеру в РПЛ

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Вратарь "Гремио" Грандо может продолжить карьеру в РПЛ

Фото инстаграм Габриэла Грандо

На прошлой неделе издание Torcedores сообщило об интересе "Краснодара" к голкиперу "Гремио" Габриэлу Грандо.

В агентстве, которое ведёт дела 21-летнего бразильца, подтвердили, что в России следят за прогрессом стража ворот.

"Мы не комментируем факт переговоров наших клиентов, пока об этом не высказываются клубы. Но можем сказать, что Габриэл интересен многим командам, у него большой потенциал, и он уже сейчас хорош. Интерес из России? В том числе и оттуда, но повторюсь, ничего официального", - сообщили в агентстве.

Известно, что "Гремио" готов продать 80 процентов прав на Грандо за 8 миллионов евро. Голкипер также привлёк внимание "Сассуоло" и "Сампдории".

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