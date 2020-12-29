Вратарь "Химок" Лантратов прокомментировал интерес со стороны "Зенита" и "Локомотива"
Голкипер "Химок" Илья Лантратов рассказал о своём отношении к слухам, сватающим его в питерский "Зенит" и московский "Локомотив".
"Про интерес читал, но моё дело - сосредоточиться на "Химках" и подготовке к весенней части сезона. Думаю только о том, что зависит от меня. Сейчас главное - хорошо потренироваться на сборах. А там - посмотрим", - сказал Лантратов.
В текущем сезоне на счету 25-летнего вратаря 19 сыгранных матчей и 26 пропущенных голов.
Рыночная стоимость Лантратова оценивается в 600 тысяч евро. Его контракт с "Химками" рассчитан до июня 2023 года.
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