Вратарь "Химок" Лантратов считает, что футболисты команды заслужили право выступать в РПЛ

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Вратарь "Химок" Лантратов считает, что футболисты команды заслужили право выступать в РПЛ

Голкипер "Химок" Илья Лантратов заявил, что игроки команды достойны выступления в РПЛ.

Вчера, 25 июля, "Зенит" обыграл "Химки" в финале Кубка России.

По итогам завершившегося сезона ФНЛ "Химки" заняли 2 место в турнирной таблице и получили место в РПЛ.

"В РПЛ будет интересно, потому что все ребята "горят" и хотят доказать, что мы достойны играть там. Думаю, мы это показали в течение сезона в ФНЛ. Сыграли с чемпионом и все увидели, что мы что-то из себя представляем.

В первую очередь мы сами себе хотели доказать, что можем играть на равных с чемпионом. У нас не было цели самоутвердиться перед кем-то. Самое важное - доказать себе, что ты можешь", - передает слова Лантратова ТАСС.

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