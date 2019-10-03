Вратарь "Кастильи" вызван в главную команду "Реала" вместо Куртуа



Вратарь "Реала" Тибо Куртуа не тренировался в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Бельгийский голкипер занимался по индивидуальной программе. Вместо него на тренировку был вызван вратарь дублирующей команды "Реала" - "Кастильи" Диего Альтубе.

Напомним, что Куртуа был заменен в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (2:2). После матча выяснилось, что у бельгийца произошло головокружение и расстройство желудка.

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