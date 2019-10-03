Вратарь "Кастильи" вызван в главную команду "Реала" вместо Куртуа
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа не тренировался в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.
Бельгийский голкипер занимался по индивидуальной программе. Вместо него на тренировку был вызван вратарь дублирующей команды "Реала" - "Кастильи" Диего Альтубе.
Напомним, что Куртуа был заменен в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (2:2). После матча выяснилось, что у бельгийца произошло головокружение и расстройство желудка.
Не пропустите: Тренер вратарей сборной Бельгии: "В "Реале" Куртуа страдает от синдрома де Хеа". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Вальверде показал, что он умеет управлять "Барселоной" на фоне сырого, но сбитого "Интера": разбираем центральный матч второго тура ЛЧ
-
Футболисты "Тоттенхэма" обеспокоены поведением Почеттино
-
Дзюба догнал Аршавина по количеству голов за карьеру
-
"Ливерпуль" избежал исключения из Кубка Лиги
-
Дзюба вошёл в тройку лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди россиян
Лента новостей
-
Болельщики "Манчестер Юнайтед" выбрали лучшего игрока в сентябре
-
Вратарь "Кастильи" вызван в главную команду "Реала" вместо Куртуа
-
Роналду, Мариу и Фелиш - в составе сборной Португалии на матчи с Украиной и Люксембургом
-
Пике намерен создать новый европейский футбольный турнир
-
Промес подшутил над игроком "Аякса", но тот сразу же ответил ему
-
Азмун сфотографировался с Кокориным, который вышел из тюрьмы
-
В "Ростове" высказались о возможном уходе Карпина в "Спартак"
-
Месси ответил на заявление Гризманна о сложностях в общении
-
Дзюба попал в сборную недели в Лиге Чемпионов по версии WhoScored
-
Бербатов опасается, что "Манчестер Юнайтед" повторит судьбу "Ливерпуля"
-
Вальверде показал, что он умеет управлять "Барселоной" на фоне сырого, но сбитого "Интера": разбираем центральный матч второго тура ЛЧ
-
Уткин прогнозирует уход Черчесова из сборной России после Евро-2020
-
Месси призвал "Барселону" купить игрока "Интера"
-
Тренер вратарей сборной Бельгии: "В "Реале" Куртуа страдает от синдрома де Хеа"
-
Капелло рассказал о попытке переманить Месси в "Ювентус"
-
Футболисты "Тоттенхэма" обеспокоены поведением Почеттино
-
Семак поблагодарил болельщиков "Зенита" за поддержку в матче с "Бенфикой"
-
2
Тер Штеген: "Суарес заткнул рот многим критикам"
-
Кураньи оценил перспективы Тедеско в "Спартаке"
-
Дзюба догнал Аршавина по количеству голов за карьеру
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|7
|15
|2
|Гранада
|7
|14
|3
|Атлетико Мадрид
|7
|14
|4
|Барселона
|7
|13
|5
|Реал Сосьедад
|6
|13
|6
|Атлетик Бильбао
|7
|12
|7
|Вильярреал
|7
|11
|8
|Севилья
|6
|10
|9
|Валенсия
|7
|9
|10
|Реал Вальядолид
|7
|9
|11
|Эйбар
|7
|8
|12
|Леванте
|7
|8
|13
|Осасуна
|7
|8
|14
|Алавес
|7
|8
|15
|Бетис
|7
|8
|16
|Хетафе
|7
|7
|17
|Сельта Виго
|7
|6
|18
|Эспаньол
|7
|5
|19
|Мальорка
|7
|4
|20
|Леганес
|7
|2