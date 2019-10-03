Вратарь "Кастильи" вызван в главную команду "Реала" вместо Куртуа

Теги реал мадридтибо куртуа

Вратарь "Кастильи" вызван в главную команду "Реала" вместо Куртуа
Вратарь "Реала" Тибо Куртуа не тренировался в общей группе, сообщает официальный сайт клуба.

Бельгийский голкипер занимался по индивидуальной программе. Вместо него на тренировку был вызван вратарь дублирующей команды "Реала" - "Кастильи" Диего Альтубе.

Напомним, что Куртуа был заменен в перерыве матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Брюгге" (2:2). После матча выяснилось, что у бельгийца произошло головокружение и расстройство желудка.

Не пропустите: Тренер вратарей сборной Бельгии: "В "Реале" Куртуа страдает от синдрома де Хеа". | http://soccernews.ru

 
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