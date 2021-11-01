Вратарь киевского "Динамо" ответил на обвинения в оскорблении арбитра

Фото: инстаграм Дениса Бойко/Автор неизвестен

Вратарь киевского "Динамо" Денис Бойко опроверг информацию о том, что он оскорбил арбитра Виталия Романова во время матча 13-го тура чемпионата Украины с "Мариуполем" (3:2).

"После первого тайма я говорил с Романовым. Корректно, без оскорблений и, тем более, без нецензурных высказываний. Это может подтвердить сам Романов, который все прекрасно слышал и видел. Соответственно, никаких санкций ко мне не последовало, потому что я не оскорблял арбитра. Достаточно просто открыть протокол матча и посмотреть, есть ли у меня желтая или красная карточка. Я долгие годы в большом футболе и дорожу своей репутацией. С моей точки зрения, эмоциональные разговоры на поле – это часть игры, но оскорбления друг друга недопустимы", - приводит слова Бойко официальный сайт киевского клуба.

33-летний Бойко выступает за "Динамо" с 2018 года. В нынешнем сезоне он провел шесть матчей во всех турнирах и пропустил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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