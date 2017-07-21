Вратарь Коновалов находится на просмотре в ЦСКА

Голкипер сербского клуба "Бачка" Иван Коновалов находится на просмотре в московском ЦСКА, сообщают российские СМИ.

Отмечается, что 22-летний страж ворот тренируется с основной командой армейцев.

Коновалов является воспитанником "Спартака", на взрослом уровне выступал за "Астрахань", "Раднички" и "Бачку", также числился в составе "Амкара" и СКЧФ "Севастополь".

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