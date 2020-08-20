Вратарь "Краснодара" Адамов прилетел в Санкт-Петербург

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Вратарь "Краснодара" Адамов прилетел в Санкт-Петербург

Питерский "Зенит" всё ближе к подписанию голкипера "Краснодара" Дениса Адамова.

22-летний футболист уже прилетел в Санкт-Петербург для прохождения медицинского обследования. Соответствующее фотодоказательство опубликовал "Чемпионат".

Ранее сообщалось, что "сине-бело-голубые" выкупят у "быков" вратаря за 2 миллиона евро.

Напомним, что Адамов является воспитанником "Краснодара", за основную команду сыграл 3 матча. Его рыночная стоимость – 500 тысяч евро.

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